Kahramankazan Adliyesinde yangın tatbikatı yapıldı

Kahramankazan Adliyesi personeline yönelik afet farkındalık eğitimi kapsamında yangın tatbikatı düzenlendi. AFAD işbirliği ile gerçekleştirilen tatbikatta, adliye çalışanlarına yangın anında doğru müdahale yöntemleri öğretildi ve uygulamalı eğitim verildi.

Kahramankazan Adliyesi personeline yönelik afet farkındalık eğitimi kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AFAD işbirliği ile yapılan tatbikatta, adliye çalışanlarına muhtemel bir yangın anında doğru müdahalenin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

Adliyede görevli personele AFAD görevlileri, önce arama kurtarma ve tahliye konularında teorik bilgiler vererek yangın söndürme cihazlarının çalışma prensiplerini ve kullanım tekniklerini anlattı, ardından uygulamalı eğitim verdi.

Görevliler afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, yangın öncesinde alınması gereken tedbirler ile yangın sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verdi.

Ardından çalan sirenlerle adliyenin tahliyesi gerçekleştirildi. Adliyenin bahçesinde toplanan personele, oluşturulan kontrollü alanda yangın senaryosu canlandırıldı. Personele, AFAD ekiplerinin gözetiminde yangın söndürme tüplerini nasıl kullanacakları gösterildi.

Teorik ve uygulamalı eğitimi takip eden Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, programın verimli şekilde yürütülmesi için tüm birimlerle koordineli çalışıldığını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
