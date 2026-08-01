'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' resim yarışmasında sıralama halk oylamasıyla belirlenecek

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğinde düzenlenen 'Kahramanım Mehmetçik ve Vatan' temalı resim yarışmasında seçici kurul tarafından belirlenen 3 eser, 1, 2 ve 3'üncünün belirlenmesi için sanal medyada halk oylamasına sunulacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Cumhuriyetin ve geleceğin teminatı olan çocukların milli savunma bilincinin geliştirilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatan savunmasındaki rolüne yönelik farkındalıklarının artırılması, vatan ve bayrak sevgisinin sanatsal ifade yoluyla güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen yarışma, 4 Mayıs 2026'da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında ulusal düzeyde başlatıldı.

ESERLER ÇOK AŞAMALI DEĞERLENDİRMEDEN GEÇTİ

2025 yılı Aralık ayında hazırlık çalışmalarına başlanan proje kapsamında ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri tarafından hazırlanan eserler önce okul, ardından ilçe ve il komisyonlarınca değerlendirildi. İl birincisi seçilen eserler 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı'na ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı karargahında 2 Temmuz'da toplanan, MSB ve MEB tarafından belirlenen alanında uzman temsilcilerden oluşan seçici kurul ise eserleri temaya uygunluk, kompozisyon, tekniğe uygunluk, yaratıcılık ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirerek dereceye giren çalışmaları belirledi.

SONUÇLAR 21 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Yarışmada komisyon tarafından en yüksek puanı alan 3 eser, 1, 2, ve 3'üncün belirlenmesi amacıyla halk oylamasına açıldı. İlköğretim kategorisindeki eserler 1-7 Ağustos, ortaöğretim kategorisindeki eserler ise 7-14 Ağustos tarihleri arasında MSB'nin X platformunda oylanacak. Her iki kategoride dereceye giren öğrenciler 21 Ağustos'ta Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından ilan edilecek. Ödül töreni ve sergi ise daha sonra düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı