Kahramanmaraş'ta "Kahraman Kadın Akademisi" tanıtıldı

Güncelleme:
Kahramanmaraş Belediyesi, İstiklal Üniversitesi ve KADEM işbirliğiyle hayata geçirilen Kahraman Kadın Akademisi, deprem sonrası kadınların güçlendirilmesini amaçlayan önemli bir eğitim programı olarak tanıtıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) işbirliğinde hayata geçirilen "Kahraman Kadın Akademisi" düzenlenen törenle tanıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, Kahraman Kadın Akademisi'nin yalnızca dijital bir program değil, afet sonrası toparlanmanın ve kadınlar üzerinden güçlenen bir toplum inşasının simgesi olduğunu belirtti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerden en fazla etkilenen kesimin kadınlar ve çocuklar olduğunu kaydeden Yenigün, "Kadınlar bir yandan belirsizlik ve psikolojik travmalarla mücadele ederken, diğer yandan aileyi ayakta tutan, çocukların bakımını üstlenen, hayatı yeniden kuran ana aktörler olmuştur. Deprem sonrası dönemde kadınların güçlendirilmesi, yalnızca bir sosyal politika alanı değil, ekonomik toparlanmanın, toplumsal iyileşmenin ve kalıcı kalkınmanın da temel şartlarındandır." diye konuştu.

Yenigün, Kahraman Kadın Akademisinin eğitim, üretim, dijital satış ve sosyal etkileşimi tek çatı altında toplayan örnek bir uygulama olduğunu vurguladı.

"Kadınlarımızın bilgiye her an ulaşmasını sağlıyoruz"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de hayata geçirilen projeyle Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik eğitim, girişimcilik, e-ticaret ve sosyal etkileşimi tek çatı altında buluşturan bütüncül vizyonu ortaya koyduklarını söyledi.

Akademinin kadını yalnızca desteklenen bir birey olarak değil, üreten, yöneten, karar veren ve geleceği inşa eden bir özne olarak ele alan güçlü bir anlayışın adı olduğunu belirten Görgel, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz dijital akademi, insanı, emeği ve onuru merkeze alan bir yeniden dirilişi temsil etmektedir. Kadın Girişimcilik Akademisi ile kadınlarımızı üretime ve ekonomiye dahil ediyor, Anne Çocuk Akademisi ile sağlıklı nesillerin temelini atıyoruz. Online satış ve pazar yeri modülüyle kadın emeğini aracısız, güvenli ve sürdürülebilir gelirle buluşturuyoruz. Dijital eğitim ve kişisel gelişim içerikleriyle kadınlarımızın bilgiye her an ulaşmasını sağlıyoruz.

Bu sistem kadınlarımızın evinden, mahallesinden kopmadan dijital dünyada güçlü yer edinmesini mümkün kılmaktadır. Biz inanıyoruz ki bilgiyle donanan kadın güçlüdür, üreten kadın özgüvenlidir, özgüvenli kadınsa toplumun kaderini değiştirir. Kahraman Kadın Akademisi, milli ve manevi değerlerimizle yoğrulmuş, ahlakı merkeze alan, kadını koruyan, güçlendiren ve yücelten bir anlayışın eseridir."

KADEM Eğitim Direktörü Arzu Güngör Arıkan da projeyle deprem sonrası süreçte kadınların ekonomik, sosyal ve psikolojik açıdan güçlenmesini amaçladıklarını anlattı.

Programda, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan da birer konuşma yaptı.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel
