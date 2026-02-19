İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Akdoğan, göreve başladı
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanan Kahraman Akdoğan, görevi Mustafa Şahin'den devraldı. Akdoğan, İzmir'in tarım potansiyelini vurgulayarak, güçlü bir kadro ile üreticilerin yanında olacaklarını belirtti.
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü olarak atanan Kahraman Akdoğan göreve başladı.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Akdoğan, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcılığına atanan Mustafa Şahin'den görevi devraldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdoğan, tarım potansiyeli yüksek İzmir'de görevlendirmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.
Akdoğan, "Türkiye tarımının öncü şehirlerinden İzmir'de güçlü kadromuz ile üreticimizin yanında, paydaşlarımızla ortak akıl ve işbirliği içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA " / " + Fırat Özdemir -