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Kahire'de Hamas Heyeti, Gazze İçin Ateşkes ve Esir Takası Görüşüyor

Kahire'de Hamas Heyeti, Gazze İçin Ateşkes ve Esir Takası Görüşüyor
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Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasını görüşmek üzere Mısırlı yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde, İsrail saldırılarının sonlandırılması ve insani yardımların durumu ele alındı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Hamas heyetinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takasını görüştüğü bildirildi.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre ateşkes, İsrail saldırılarının sonlandırılmasıyla tam geri çekilme ve yeniden yapılanmayı içeren kapsamlı bir anlaşmaya dayalı esir değişimi, Mısırlı yetkililerle görüşülmeye başlandı.

Hamas heyeti ayrıca, İsrail tarafından Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının aç bırakılmasının yansımaları, kentin gıda ve ilaç ihtiyaçlarının karşılanması ve insani yardımların acil olarak girişinin sağlanmasına ilişkin konuları da ele alacak.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 483 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 495'e, yaralıların sayısının da 117 bin 524'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız - Güncel
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