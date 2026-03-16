Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen, Mısır'da tedavi gören Filistinli ve Mısırlı çocukları ziyaret etti

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Mısır'ın Kalyubiyye vilayetinde yer alan En-Nas Hayır Hastanesi'nde tedavi gören Filistinli çocukları ziyaret etti.

Büyükelçi Şen, Kalyubiyye vilayetine bağlı Şubra el-Heyme bölgesinde faaliyet gösteren Nas Hayır Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Şen, ziyaret kapsamında Nas Hayır Hastanesi Müdürü Hatem el-Molla, Mısırlı ünlü sanatçı Yusra ve hastanenin bazı yetkilileri ile bir araya geldi.

Molla, Büyükelçi Şen'e hastane turunda eşlik ederek hastanenin başlıca bölümleri ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi.

Şen'e hastanenin üstlendiği sosyal rol hakkında bilgi veren Molla, hastanenin kendisine başvuran tüm vakaları kabul etme konusunda uluslararası standartlara bağlı olduğunu ifade etti.

Burada tedavi gören hastaların yaklaşık yüzde 70'inin çocuklardan oluştuğunu belirten Molla, bazı hastaların ise tedavi görmek üzere Gazze Şeridi'nden Mısır'a gelenlerden oluştuğunu söyledi.

Büyükelçi Şen, ziyaret sırasında yanık ünitesi, kalp kateterizasyonu bölümü, ameliyathaneler ve çocuk kardiyoloji servislerini inceledi; ziyaret esnasında gerçekleştirilen bir kalp ameliyatını bir süre izledi.

Şen, ardından tedavi gören çocuk hastalarla ilgilenip sohbet etti ve onlara bayram harçlığı verdi.

Hastanedeki bakım düzeyi, organizasyon ve sunulan tıbbi hizmetlerin kalitesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şen, ziyaretinin amacının hastalara destek vermenin yanı sıra hizmetlerini yüksek standartlarda sunan başarılı bir kar amacı gütmeyen tıbbi kurum modeline destek olmak olduğunu belirtti.

Şen ayrıca uluslararası kongre ve konferanslara katılan Türk doktorların Mısırlı doktorların uzmanlık ve yetkinliğini takdir ettiğini vurgulayarak hastanede görev yapan doktorlar ve sağlık personelinin olağanüstü çaba gösterdiğini söyledi.

Hastane yöneticileri, Nas Hayır Hastanesi'nin Afrika ve Orta Doğu'da kalp hastalıkları, sindirim sistemi rahatsızlıkları, diyabet ve yanıkların ücretsiz tedavi edildiği en büyük tıp komplekslerinden biri konumunda olduğu bilgisini verdi.