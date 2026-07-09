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Kars'ta yaylada düşerek yaralanan yaşlı kişinin yardımına UMKE yetişti

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Kars'ın Kağızman ilçesinde yaylada yüksekten düşerek yaralanan 81 yaşındaki Saim Yıldız, olumsuz hava koşulları ve engebeli arazi nedeniyle UMKE ekiplerinin uzun çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde yaylada düşerek yaralanan yaşlı kişi UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Çiçekli köyü yaylasında yüksekten düşerek yaralanan 81 yaşındaki Saim Yıldız'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, olumsuz hava koşulları ve engebeli arazi nedeniyle yaralıya ulaşamayınca bölgeye UMKE ekipleri yönlendirildi.

Uzun çalışma sonrası Yıldız'a ulaşan UMKE ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ekipler, daha sonra yaralıyı güvenli şekilde yayladan indirerek Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik
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