Kağızman'da Mermerin Altında Kalan İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde, tırdan vinç yardımıyla boşaltılan mermerlerden biri üzerine düşen iş yeri sahibi Ahmet Ö, hayatını kaybetti.

Şahindere Mahallesi Hastane yolu üzerindeki 60 yaşındaki Ahmet Ö'ye ait iş yerine mermer tabla taşıyan tırın vinçle yaptığı boşaltma sırasında, mermerlerden biri Ahmet Ö'nün üzerine düştü.

Kazada ağır yaralanan Ahmet Ö, sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Ö, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.