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Kağızman-Ağrı kara yolunda 2 gündür etkili kar ulaşımı güçleştiriyor

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Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı'yı bağlayan kara yolunda 2 gündür etkili olan kar ve tipi, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı güçleştiriyor. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda küreme çalışması başlattı.

Kağızman- Ağrı kara yolunda kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte 2 gündür etkili olan kar, yüksek rakımlı bölgelerde ulaşımı güçleştiriyor.

Kars'ın Kağızman ilçesi ile Ağrı'yı bağlayan kara yolunda kar ve tipi zaman zaman sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri yolda küreme çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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