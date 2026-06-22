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Kağıthane ve Sarıyer'de 14 Saatlik Planlı Su Kesintisi

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Kağıthane-Çeliktepe isale hattındaki bağlantı çalışmaları nedeniyle 23-24 Haziran 2026'da Kağıthane ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyecek.

( İSTANBUL ) - İstanbul'da Kağıthane İlçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan Kağıthane-Çeliktepe isale hattında bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek. Planlanan altyapı çalışması nedeniyle 23 Haziran 2026 Salı günü ile 24 Haziran 2026 Çarşamba günü arasında Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinin bazı mahallelerine 14 saat süreyle su verilemeyecek.

Yapılan duyuruya göre, su kesinti programı ve etkilenecek bölgeler şöyle:

"Kesinti 23 Haziran 2026 Salı, Saat 14.00'de başlayıp 24 Haziran 2026 Çarşamba, Saat 04.00'de bitecek. Kağıthane İlçesi, Merkez, Hamidiye, Yahya Kemal ve Seyrantepe Mahalleleri ve Sarıyer İlçesi, Ayazağa ve Huzur Mahallelerine su verilemeyecek."

Yetkililer, bölgede yaşayan vatandaşların kesintiden olumsuz etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şebekeye kademeli olarak yeniden su verilmeye başlanacak.

Kaynak: ANKA
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