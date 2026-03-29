Kağıthane'de bir kısmı yıkılan bahçe duvarı araçta hasara yol açtı

Kağıthane'de, bir kısmı yıkılan bahçe duvarından kopan parçalar, park halindeki araçta hasara neden oldu.

Talatpaşa Mahallesi Üç Budak Sokak'taki evin bahçe duvarının bir kısmı yıkıldı. Duvardan kopan parçalar, duvarın alt kısmındaki yolda park halinde bulunan aracın üzerine düştü. Aracın üst kısmında hasar oluştu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, yola ve aracın üzerine düşen moloz parçaları kaldırıldı.