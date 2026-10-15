Kağıthane’de yasağa rağmen trafiğe çıkan motosikletliler suyla kaplanan yolda kaldı

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KAĞITHANE'de, motosikletlere uygulanan trafiğe çıkış yasağına rağmen yola çıkan motosiklet sürücüleri, sağanak nedeniyle suyla kaplanan yolda kaldı. Belediye ekipleri, yolda kalan 2 motosiklet sürücüsüne müdahale ederek, motosikletleri sudan çıkardı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Merkez Mahallesi Eyüpsultan Caddesi'nde meydana geldi. Etkili olan sağanak nedeniyle caddede su birikti. Suyla kaplanan yola giren 2 motosiklet sürücüsü, bir süre sonra ilerleyemedi. Durumu fark eden belediye ekipleri, suyun içinde yürüyerek sürücülerin yanına gitti. Belediye ekibi, önce motosikletin birini kaldırıma alırken, daha sonra diğer sürücüye yardım etti. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını 14 Ekim saat 21.00'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı