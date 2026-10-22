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Kağıthane'de taksi şoförü Eser Aktaş, eski eşi adına kayıtlı araçta vurularak öldü

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Kağıthane'de taksi şoförü Eser Aktaş, eski eşi adına kayıtlı araçta vurularak öldü Haber Videosunu İzle
Kağıthane'de taksi şoförü Eser Aktaş, eski eşi adına kayıtlı araçta vurularak öldü
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Kağıthane'de dün park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Eser Aktaş hayatını kaybetti. Aktaş'ın eski eşi adına kayıtlı aracın şoför koltuğunda vurulduğu, saldırganın çalıntı motosikletle kaçtığı ve motosikletin yanında ruhsatsız tabanca bulunduğu öğrenildi.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL –KAĞITHANE'de park halindeki araçta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Eser Aktaş'ın (44), taksi şoförü olduğu ve eski eşi adına kayıtlı aracın şoför koltuğunda vurulduğu öğrenildi. Görgü tanıklarının ilk beyanlarına göre, yaya olarak gelen saldırgan, Aktaş'a ateş ettikten sonra motosiklete binerek kaçtı. Motosiklet terk edilmiş halde bulunurken, şase numarası sorgulamasında, aracın Küçükçekmece'den çalıntı olduğu belirlendi. Motosikletin yakınındaki çalılık alanda ise saldırıda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki 34 CRC 369 plakalı aracın şoför koltuğunda oturan Eser Aktaş, yaya olarak gelen saldırganın silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ESKİ EŞİ ADINA KAYITLI ARAÇTA VURULMUŞ

Polis ekiplerinin araştırmasında, Aktaş'ın taksi şoförü olduğu, saldırıya uğradığı aracın ise eski eşi Ebru Y. adına kayıtlı olduğu tespit edildi. Aktaş'ın toplam emniyete 16 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. İlk kontrollerde Aktaş'ın sağ elinde ve göğsünde 1'er olmak üzere toplam 2 mermi girişi olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının çalışmalarının ardından Aktaş'ın cenazesi hastane morguna götürüldü.

YAYA OLARAK GELİP MOTOSİKLETLE KAÇMIŞ

Görgü tanıklarının ilk beyanlarında, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın olay yerine yaya olarak geldiği, Aktaş'ın bulunduğu araca ateş açtıktan sonra yine yaya olarak uzaklaştığı ve ardından motosiklete binerek kaçtığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin Merkez Mahallesi'ndeki bir elektrik panosuna silah ve kıyafetlerini bıraktıkları, kullandıkları 41 ABD 024 plakalı motosikleti de aynı çevrede bırakarak kaçtıkları öğrenildi.

ŞASE NUMARASINDAN ÇALINTI OLDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekipleri şüphelilerin kaçarken kullanıldığı değerlendirilen motosikleti yeşillik alanda terk edilmiş halde buldu. Motosikletin şase numarasından yapılan sorgulamada, Küçükçekmece'den çalıntı kaydıyla arandığı tespit edildi. Motosikletin bulunduğu yerin hemen yanındaki çalılık alanda da olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Saldırının nedenine ve olası bir husumetten kaynaklandığına ilişkin henüz bir tespit yapılamadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin saldırıyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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