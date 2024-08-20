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Kağıthane'de Silahlı Saldırı Sonrası Yurt Dışına Kaçan Şüpheliler Romanya'da Yakalandı

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Kağıthane'de yaşanan silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından yurt dışına kaçan 3 şüpheli Romanya'da yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Romanya Interpol birimi ortak çalışma yürüttü.

Kağıthane'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrası yurt dışına kaçan 3 şüphelinin Romanya'da yakalanmasının detaylarına ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de Kağıthane'de yaşanan silahlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında, olaydan sonra 3 araç değiştirerek 2,5 saat içinde yurt dışına çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A'nın izini süren ekipler, zanlıların ilk önce Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya geçtiğini tespit etti.

Zanlıların İsrail'e kaçmak üzere uçağa bindiklerini belirleyen İstanbul polisi, Romanya Interpol birimiyle irtibata geçerek ortak çalışma başlattı.

Kırmızı bülten çıkartılması zaman aldığından ve bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla şüphelilerin yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde Türkiye Interpolü tarafından çekilen "difüzyon" mesajına olumlu yanıt veren Romanya Interpol birimi, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada, zanlıların iadesi kapsamında ilgili makamlarca kırmızı bülten çıkarılması için başlatılan çalışmanın sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerle beraber hareket ettikleri ve kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilerek yakalanan L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapılmıştı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 18 Ağustos akşamı saat 22.20'de Kağıthane'de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine olay yerine intikal edildiği ve geniş kapsamlı çalışma başlatıldığı belirtilmişti.

Kimlik bilgileri belirlenen A.A.E.Q, F.M. ve E.K'nin silahla açılan ateş sonucu yaralandığı, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından A.A.E.Q'nun hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan F.M'nin hayati tehlikesi bulunduğu, E.K'nin tedavisinin bilinci açık şekilde sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada, alacak meselesinden kaynaklanan saldırının faillerinin G.S, T.S, S.A, S.A.S.O, L.E.E. ve H.B. olduğunun tespit edildiği ifade edilmişti.

Mağdurlara silahla ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S, T.S. ve S.A'nın dün saat 00.48'de Kırklareli'nden yurt dışına çıktıklarının belirlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Devam eden çalışmalarda, 20 Ağustos 2024 tarihinde Interpol ile yazışmalar ve ısrarlı takipler sonucunda ülkemizden çıkış yapan G.S, T.S. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar, ülkemize getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir. Her suç ve suçlunun yurt içinde ve yurt dışında takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

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