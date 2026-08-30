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Kağıthane'de metrobüs yangını korkuttu

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Kağıthane'de, seyir halinde olan metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kağıthane'de, seyir halinde olan metrobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Zincirlikuyu istikametinde ilerleyen metrobüsün motorundan henüz bilinmeyen nedenle dumanlar çıkmaya başladı.

Sürücünün metrobüsü durdurup kontrol ettiği sırada motor kısmından alevler yükseldi.

Yolcular, araçtan tahliye edilip durağa yönlendirildi.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren sürücü alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri metrobüste hasara neden olan yangını kısa sürede söndürdü.

Tek şeritten yapılan seferler metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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