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Kağıthane'de Servis Aracının Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kağıthane'de Servis Aracının Çarpması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Kağıthane'de bir servis aracının çarpması sonucu 51 yaşındaki Mesut Kılıç hayatını kaybederken, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kağıthane'de servis aracının çarptığı 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ayazma Caddesi'nde O.K. (67) idaresindeki 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları kontrolde Mesut Kılıç'ın (51) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan servis aracının sürücüsü O.K. ile kaldırımda bulunan Ayşegül E. (52), Elif Ö. (44) ve 9 yaşındaki Hasan Çınar Ö. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Kılıç'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

Kaza sebebiyle caddede yoğunlaşan trafik akışı, servis aracının kaldırılmasının ardından normale döndü.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, servis aracının kaldırımda bulunanlara çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
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