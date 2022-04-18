KAĞITHANE'DE MOTOSİKLETİNİ ÇALAN HIRSIZIN ÜSTÜNE ATLADI

Olay, Çağlayan Hürriyet Mahallesi'nde Perşembe günü sahur vakti meydana geldi. Arkadaşın evine sahura giden Abdullah Aktaş, çay içmek için dışarı çıkınca motosikletinin çalıştığını fark etti. Motosikletin sesinden kendi motosikleti olduğunu anlayan Aktaş, hızla merdivenlerden inerek hırsızın üzerine atladı. Hırsız ve motosiklet ayrı taraflara düştü. Aktaş, motosikletini tutarken hırsız olay yerinden kaçtı.

HIRSIZIN ÜZERİNE ATLAYARAK DURDURDU; O ANLAR KAMERADA

"BU MOTORU ALMAK İÇİN GENÇLİĞİMİ VERDİM; ONUN İÇİN KOŞARAK ADAMIN ÜZERİNE ATLADIM"

Abdullah Aktaş "Olay Çağlayan Hürriyet Mahallesinde oldu. Arkadaşım beni sahura çağırdı. Gece saat 02.30 civarı çay içmek için kapıya çıktık. Bir anda motorumun çalıştığını fark ettim. Motorumun sesini bildiğim için anında tanıdım. Kafamı kaldırıp baktığımda motosikletimin üzerinde başka biri vardı. Hemen arkadaşıma seslendim. Sait motor çalışıyor koş dedim. İkimiz bir anda fırladık. Yirmi basamaklı bir merdiven vardı. Üç dört adımda bitirdim orayı. Hırsız hala bizi fark etmedi. Yan yana, göz göze geldik beni ondan sonra fark etti. Bir anda düşüp sersemlesin diye kafasına vurdum. Kendisi sağ motosiklet ise sola düştü. Sonra kaçmayı başardı. Motorla beraber aynı yöne düşse yakalamıştım. Ayrı ayrı düştüğü için bir anda kalktı ve koşarak kaçtı. Birkaç saniye ile motorumu kurtardım. Motosiklet almak için yıllarımı verdim. Gençliğimi heba ettim bu motosikleti alabilmek için. Hiçbir şey düşünmedim. Tamamen motosikletimi düşündüm. İlk motosikletim. Tamamıyla kendim aldım. Kimseden destek almadan alnımın teriyle kazandım. Bunlar aklıma geldi. Direk koşarak adamın üstüne atladım. Birkaç saniye ile kurtardım" dedi.