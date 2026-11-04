Kağıthane'de midibüs yangını servis minibüsüne sıçradı, kundaklama şüphesi inceleniyor

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Doğan Can CESUR / İSTANBUL, – KAĞITHANE'de park halindeki midibüsten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek, sokakta duran servis minibüsüne sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde çıktı. Park halindeki midibüsten henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek park halindeki servis minibüsüne sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlerin sardığı araçlara müdahale etti. Yangın söndürülürken, 2 araçta inceleme yapıldı. Polis ekiplerinin yangına ilişkin kundaklama şüphesini değerlendirdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı