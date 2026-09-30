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Kağıthane'de intihar girişiminde bulunan adamı polis 45 dakikada ikna etti

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Kağıthane'de intihar girişiminde bulunan adamı polis 45 dakikada ikna etti
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Kağıthane'de 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 46 yaşındaki adam, polisin 45 dakikalık ikna görüşmesiyle kurtarıldı. Gözaltına alınan adam emniyete götürüldü; oğlu, babasının eşinin 2 aydır Antalya'da olması nedeniyle bunalıma girdiğini söyledi.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de Hasan Y. (46), 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası Hasan Y.'yi ikna etti. Gözaltına alınan Hasan Y., emniyete götürüldü. Oğlu Muhammed Y.'nin (22), babasının annesi Emine Y. (38) ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını, Antalya'daki annesinin 2 aydır eve gelmemesi üzerine bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Hasan Y., 6 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye binanın önünde hava yatağı açtı. Sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi.

POLİS 45 DAKİKADA İKNA ETTİ

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan Y.'yi ikna etmek için görüşmeye başladı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından ikna edilen Hasan Y., güvenli bir alana alındı. Gözaltına alınan Hasan Y., sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin görüştüğü oğlu Muhammed Y., babasıyla annesi Emine Y. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığını anlattı.

KISKANÇLIK NEDENİYLE TARTIŞTILAR

Annesinin 2 aydır Antalya'da olduğunu söyleyen Muhammed Y., babasının annesinin eve gelmemesi nedeniyle bunalıma girerek çatıya çıktığını belirtti. Hasan Y.'nin 'Kasten yaralama' suçundan 3, 'Mala zarar verme' suçundan 1 olmak üzere emniyete 4 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Emine Y.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından toplam 2, Muhammed Y.'nin ise 'Kasten yaralama' suçundan emniyete 1 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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