Haberler

Kağıthane'de hafriyat kamyonu park halindeki aracın üzerine devrildi

Kağıthane'de hafriyat kamyonu park halindeki aracın üzerine devrildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane Çağlayan Mahallesi'nde kaldırım çalışması için kum getiren hafriyat kamyonu, yükü boşaltırken damperinin yan yatması sonucu park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de kaldırım çalışması yapılan alana kum getiren hafriyat kamyonunun damperi, yük boşaltıldığı sırada yan yatarak park halindeki aracın üzerine devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sabahattin Ç., 06 GC 3845 plakalı hafriyat kamyonuyla, kaldırım çalışması yapılan alana kum getirdi. Kamyon şoförünün yükü boşaltmak için damperi kaldırması üzerine hafriyat kamyonu, park halindeki 34 KHK 312 plakalı aracın üzerine devrildi. Kamyondaki kum da aracın üzerine döküldü. Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, araçlarda hasar meydana gelen kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Fidan Hoca' tutuklandı

Fidan hoca için yolun sonu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Başakşehir'den Lemina için açıklama

Başkan canlı yayında açıkladı: Galatasaray'dan transfer
Tunus'ta aşırı sıcaklar can alıyor: Doktorlar olağanüstü hal çağrısı yaptı

Dünyanın en sıcak 2. kentinde hastaneler doldu, ölü sayısı artıyor
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok

Fenerbahçe'den Talisca açıklaması geldi
Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu

Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu