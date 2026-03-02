Kağıthane'de aydınlatma direğine çarpan kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi
Kağıthane'de park halindeyken yokuşta kayarak aydınlatma direğine çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü, aracına binmeye çalıştığı sırada binanın bahçesine düştü ve hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Mahallesi Karameşe Sokak'ta, çalışır vaziyette duran 34 GGP 186 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen nedenle yokuştan kaymaya başladı.
Durumu fark eden kamyonun sürücüsü Selçuk A. (56) şoför mahalline binmeye çalıştığı araç aydınlatma direğine çarptı.
Kamyonla birlikte sürüklenen sürücü çarpmanın da etkisiyle binanın bahçesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yüksekten düşme nedeniyle ağır yaralanan sürücü Selçuk A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hafriyat kamyonu kepçeye bağlanan çelik halatla bulunduğu yerden çekildi.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.