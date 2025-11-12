Haberler

Kağıthane'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kağıthane'de meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kağıthane'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralanırken, binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle evin yıkılan duvarı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dairede yaşayan S.T. (34) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının, ilk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklanan patlama sonucu çıktığı bildirildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Patlama nedeniyle meydana gelen yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü, yaralanan 1 kişinin de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, "Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanığı Mustafa Keleşoğlu, gazetecilere, "Biz arabaları düzenlerken patlama oldu. Duvarın indiğini gördük. İnsanların yanına gittik, insanları çıkardık. Binadan saçı tutuşan bir kadın çıktı. Arkasından çocuklar çıktı. Abim binaya girip ana vanayı kapattı. İnsanları kurtarmaya çalıştık. Yer sarsıldı. Çok büyük patlama oldu." diye konuştu.

Öte yandan patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, patlamanın ardından araçlarında ve sokakta olan vatandaşların panik halinde kaçışmaları görülüyor.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
Düşen uçağın karakutusu Türkiye'de

Düşen uçakta sis perdesini aralayabilir! Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar

Çaresizliğin görüntüsü! Torbalara doldurup evlerine götürüyorlar
Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti

Kan donduran olay! Polis memuru, ailesini katletti
Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig devinden çılgın hamle: Lookman için tam 40 milyon euro
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı
Çankırı'da halı sıkma makinesine kapılan kadın hayatını kaybetti

Halı yıkama dükkanında korkunç olay! Genç kadın feci şekilde can verdi
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Bahis oynayan futbolcunun gördüğü kırmızı karta verdiği tepkiye bakın
Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Barcelona'dan Osimhen bombası
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Süreci yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Ekipler kayıp annenin cansız bedenini bu halde bulmuş
Ahmet Özer, tahliye sırasında İmamoğlu ile yaşadığı diyaloğu anlattı

Tahliye olurken İmamoğlu ile karşılaşmış! İşte aralarındaki diyalog
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.