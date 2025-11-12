Kağıthane'de Doğal Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Kağıthane'de apartman dairesinde meydana gelen patlamada bir kişi yaralanırken, binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yahya Kemal Mahallesi Güler Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 2. katındaki dairede patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle evin yıkılan duvarı, sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dairede yaşayan S.T. (34) ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar olan S.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangının, ilk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklanan patlama sonucu çıktığı bildirildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Patlama nedeniyle meydana gelen yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü, yaralanan 1 kişinin de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, "Olayda yaralanan şahsın hayati tehlikesi bulunmamakta olup, patlamanın meydana geliş sebebi yapılacak incelemenin ardından tespit edilecektir." bilgisi paylaşıldı.

Görgü tanığı Mustafa Keleşoğlu, gazetecilere, "Biz arabaları düzenlerken patlama oldu. Duvarın indiğini gördük. İnsanların yanına gittik, insanları çıkardık. Binadan saçı tutuşan bir kadın çıktı. Arkasından çocuklar çıktı. Abim binaya girip ana vanayı kapattı. İnsanları kurtarmaya çalıştık. Yer sarsıldı. Çok büyük patlama oldu." diye konuştu.

Öte yandan patlama anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, patlamanın ardından araçlarında ve sokakta olan vatandaşların panik halinde kaçışmaları görülüyor.