Kağıthane'de binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Kağıthane Seyrantepe Mahallesi'nde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Seyrantepe Mahallesi Altınay Caddesi'ndeki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bir süre soğutma çalışması yapıldı.
Birçok iş yerinin bulunduğu binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
