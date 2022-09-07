KAĞITHANE'DE BOSNA HERSEK MEYDANI TÖRENLE AÇILDI

Kağıthane Belediyesi 'Park ve Yeşil Alanlar' projesi kapsamında yeni baştan düzenlenen Bosna Hersek Meydanı ve Muhtar Zeki Uzun Parkı'nı törenle hizmete açtı.

Kağıthane Belediyesi, daha önce mahalleye hizmet etmiş ve koronadan dolayı hayatını kaybetmiş muhtar Zeki Uzun'un adının verildiği parkı, Park ve Yeşil Alanlar projesi kapsamında yenileyerek açılışını gerçekleştirdi. Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan parkın açılışına Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yenilenen parka çocuk oyun grupları, basketbol sahası, spor alanı, şehir mobilyaları ile donatılan dinlenme yerleri ve süs havuzu eklendi. Enerji tasarruflu aydınlatmalar ve güvenlik kameraları ile park vatandaşın kullanımına uygun hale getirildi. Alanda, gençler başta olmak üzere her yaştan vatandaş için de ücretsiz internet hizmeti kullanıma sunuldu. Belediyes ayrıca, akçaağaç, oya ağacı, çam ağacı, leylandi, mimoza, mabet ağacı, su ladini, ıhlamur ağacı, meşe ve zeytinler ile parkı süsledi.

'PARKIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ ONLARCA YIL MİLLETİMİZE HİZMET EDECEK'

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, 'Kağıthane Belediyesi olarak seçim öncesi vermiş oldukları projelerin sözlerini birebir yerine getirdiklerini ifade ederek, 'Şimdi bugün burada Bosna Hersek Meydanı Muhtar Zeki Uzun Park'ın açılışını yaptık. ve bu açılışımızda özellikle şehrimizde, bölgemizde hem gençlerimiz için hem çocuklarımız için çok özel mekanlar oluşturduk. Sokak hayvanlarımız için çok özel mekan oluşturduk. Bölgemize, yeni zeytin ağaçları, ıhlamur ağaçları, çınar ağaçları diktik. ve ben eminim ki bu parkımız önümüzdeki onlarca yıl milletimize, Kağıthanemiz'e hizmet etmiş olacaktır. Yeşil alanlar projesi kapsamında da buradaki parkımızı yeniledik. Geçtiğimiz aylarda birçok yeni açılışlarımızı yapmış olduk. ve bu parkımız da Kağıthanemize hayırlı olsun diyoruz' dedi.

'VERDİĞİ SÖZLERİ TAMAMLADIĞI İÇİN BELEDİYE BAŞKANIMIZI TEBRİK EDİYORUM'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 'Kağıthane'mize böyle güzel bir eseri kazandırdığı için kıymetli belediye başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum' diyerek şunları ekledi:

'Aynı zamanda tabii 2019 yerel seçimlerinde Kağıthanemize verdiği sözleri tamamladığı için de hem partimiz adına hem milletimiz adına, Kağıthaneliler adına da tebrik ediyorum. Bu şunu da gösteriyor tabii; Hizmet ve eser anlayışı diyoruz. Bu seçim döneminde şu anlama geliyor; Yani bir oy avcısı gibi değil de hizmet fedaisi, hizmet fedakarı gibi hareket ederseniz verdiğiniz sözleri iktidara geldikten sonra da nasıl yapacağım diye uğraşırsınız. En güzel örneği AK Parti belediyeciliklerinden birisi bugün Kağıthane'de sergileniyor. Bir de bir tarz vardır ki siz oy avcısı gibi hareket edersiniz. Sadece vaat edersiniz. Çünkü mesele vatandaşa eser ve hizmet üretmek değil. O sadece hedeflediğiniz kitleyle aranızda bir iletişim kurmaktır. O da görev aldığınız sürede yönettiğiniz şehirde eksiklikleri ve hezimeti çoğaltır. Çocuklarımızın kendilerini geleceğe hazırlamaları ve sosyalleşmeleri noktasında kabiliyetlerini, yeteneklerini ufak tefek dokunuşlar noktasında Bosna Hersek Meydanımız'daki parkımız çok güzel hizmet edecek.'