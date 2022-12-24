Kağıthane'de binanın çatısı alev alev yandı
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İstanbul Kağıthane'de 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Zaman zaman patlama seslerinin de duyulduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
İstanbul Kağıthane'de korku dolu anlar yaşandı. Çeliktepe Mahallesi Has Sokak'ta bulunan binanın çatısında saat 17.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
PATLAMA SESLERİ DUYULDU
Kısa sürede büyüyen yangında binanın çatısı alev alev yandı. Zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.
ÜÇ İLÇEDEN İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, ihbar üzerine olay yerine Beşiktaş, Kağıthane ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel