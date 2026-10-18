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Kağıthane'de belediye önündeki gölette suyu dereye aktarmak için kanal açıldı

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Kağıthane'de belediye önündeki gölette suyu dereye aktarmak için kanal açıldı
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Sarıyer Ayazağa'daki selde kaybolanları arama çalışmaları kapsamında, Kağıthane Belediyesi önündeki gölette çalışma başlatıldı. AFAD, İHH ve belediye ekipleri, kepçelerle göletle Kağıthane Deresi arasında kanal açarak göletteki suyun dereye akışını sağladı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de, Sarıyer Ayazağa'daki selde kaybolanların yakınlarının talebi üzerine belediye önündeki gölette çalışma başlatıldı. Göletle Kağıthane Deresi arasında kepçelerle kanal açılırken, göletteki suyun dereye tahliyesi için çalışma yapıldı.

Sarıyer Ayazağa'da sağanağın ardından meydana gelen selde kaybolanları arama çalışmaları kapsamında, Kağıthane Belediyesi önündeki gölette de çalışma başlatıldı. Kayıp kişilerin yakınlarının talebi üzerine AFAD, İHH ekipleriyle, Kağıthane Belediyesi'ne bağlı ekipler çalışmalara katıldı.

KEPÇELERLE KANAL AÇILDI

Ekipler, göletteki suyun tahliye edilmesi için göletle Kağıthane Deresi arasındaki alanda kepçelerle kazı yaptı. Toprak ve taşların kaldırılmasıyla iki alan arasında kanal açıldı. Göletteki suyun açılan kanaldan dereye akışı sağlandı.Çalışmalar sırasında kepçenin yardımıyla kanal açılırken, çıkan toprak ve taşlar kenara yığıldı. Selde kaybolan kişileri bulmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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