Haberler

Kağıthane'de asker uğurlama konvoyunda kaza anı kameraya yansıdı, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kağıthane'de asker uğurlama konvoyunda kaza anı kameraya yansıdı, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane'de asker uğurlama konvoyunda şerit değiştirmeye çalışan otomobil, aynı yönde ilerleyen otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor ve kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de asker uğurlama konvoyunda şerit değiştirmeye çalışan araç, aynı yönde ilerleyen başka bir araçla çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü Yunus Furkan B., hastaneye kaldırıldı. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, 3 Ekim Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlama konvoyunda bulunan Yunus Furkan B. yönetimindeki 34 CTK 841 plakalı otomobil, Kağıthane istikametine ilerlediği sırada şerit değiştirerek sol şeride geçmeye çalıştı. Bu sırada araç, aynı yönde seyreden Gökdeniz A. yönetimindeki 34 MGN 883 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

KONVOYDA KAZA ANI KAMERADA

Kazada sürücü Yunus Furkan B. yaralandı. Bilinci açık şekilde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Her iki araçta da hasar meydana geldi. Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrollerde, iki sürücünün de alkollü olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından trafiğe kapanan yol bir süre sonra tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Yok böyle kavga! Nedeni pes dedirten cinsten
Kafa karıştıran tablo! Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu

Silahlı saldırıyla suçladı, gözaltına alınınca desteğe koştu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenciler için tasarlanan 'Kurşun geçirmez' çanta infial yarattı

Fırsatçılar iş başında! Videoyu izleyenler bakanlıkları etiketliyor

Güzide Duran'dan eski eşine zehir zemberek sözler: Allah'a havale ediyorum

Çocuklarını göremeyen Güzide Duran isyan etti: Allah unutmaz
Bir zamanların yıldızıydı! Canlı yayında madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Canlı yayında madara oldu

Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Hande Erçel Valentino defilesinde elindeki Orhan Pamuk kitapları dikkat çekti

Hande Erçel, Valentino defilesine ünlü yazarın kitaplarıyla katıldı
İzmir'de 23 yıl hapisle aranan firari kadın, mutfaktaki gizli bölmede saklanırken yakalandı

Saklandığı yer şoke etti! Mutfaktaki gizli bölmede yakalandı