Kağıthane'de 75 yaşındaki kişiye yumruk iddiasıyla şüpheli adli kontrole bırakıldı

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – KAĞITHANE'de öğrenci servisinden inen Abdullah A. (58), iddiaya göre araca yol vermediği gerekçesiyle yolda yürüyen Fahri Bölge'ye (75) yumrukla saldırdı. Kaldırıma düşen Bölge'nin kalçası kırılırken, kaşına da dikiş atıldı. Abdullah A. ifadesinde "Servis şoförü önce yoldan çekilmesi için korna çaldı ancak oralı olmayarak, bir elini beline atarak umrumda değil şeklinde tavır sergiledi. Servisten inip onu kucaklayarak yolun kenarına taşıdım; bıraktığımda dengesini kaybetti; kaldırımın kenarına yığıldı. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım ve vicdan azabı da çekiyorum" dedi.

Olay, 25 Eylül Cuma günü saat 18.30 saatlerinde Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli Fahri Bölge, bir arkadaşının evine gitmek için yolda yürüdüğü sırada arkasından aynı yönde ilerleyen öğrenci servisi geldi. İddiaya göre, servis sürücüsü yoldan çekilmesini istediği Bölge'ye seslendi. Bölge yürümeye devam ederken, servisteki öğrencilerden birinin velisi olduğu belirtilen Abdullah A. araçtan indi.

YUMRUKLA SALDIRDI; DÜŞTÜ KALÇASI KIRILDI

Araca yol vermediği gerekçesiyle Abdullah A. Bölge'ye yumrukla saldırdı ardından da itti. Bölge kaldırıma düşerken, şüpheli yeniden servise bindi. Öğrencilerin de bulunduğu servis aracı olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Bölge, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalçası kırılan ve açılan kaşına dikiş atılan Bölge'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek servis aracının plakasını belirledi. Devam eden çalışmalarda kimliği tespit edilen şüpheli Abdullah A., yakalandı. Gözaltına alınan Abdullah A. emniyete götürüldü. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KAŞIMA YUMRUK ATTI BENİ SAVURDU'

Evde tedavisi süren Fahri Bölge, "Arkadaşımın evine kahve içmeye gidiyordum. Yolda servisi minibüsü arkamdan geliyormuş. Görmedim, duymadım. Ne korna sesi duydum ne birşey duydum. Arkamdan geliyormuş. Bir ara öyle bir oldu ki zannettim hani talebe çocuğu indiriyor, ufak ilkokula giden çocuklar olur ya, onu indirecek diye düşündüm. Nerede kardeşim, baktım, yapılı bir adam geldi, kaşıma bir yumruk attı; beni savurdu. Mesela ben sağır olabilirim duymamış olabilirim. Beni ezmesi mi lazım. Minbüs durdu birisi indi orta kapıdan. Kendimi yerde buldum. O yumrukla beraber bir de itti. Sağ tarafım kaldırımın kenarına çarptı. O günden beri perişanım. Kafamı vursam, beyin kanamasından ölsem, bu kadar mı insan hayatı ucuz. Böyle mi davranması lazım. Hangi memlekette, hangi asırda yaşıyoruz. Canımla boğuşuyorum. Kırık işte öyle diyorlar doktorlar, ameliyat yapmıyor doktorlar kırık diyor" dedi.

'KORNA ÇALDIK ORALI OLMADI UMURSAMAZ TAVIR SERGİLEDİ'

Abdullah A.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Abdullah A., ifadesinde, "25 Eylül günü torunumun servis şoförü bize canlı konum attı ve yola çıktığını gördüm. Ardından canlı konumu takip ettiğimde servis şoförünün durduğunu fark ettim. Ardından yaklaşık 15-30 dakika kadar bekledim ve servisi şoförünü arayarak durumu sordum. Servis şoförüyle görüştüğümde bana arabanın turbo borusunun patladığını tamir etmeye çalıştığını ve konuyla alakalı olarak bilgilendirme yapacağını söyledi. Bir süre sonra servisin tekrar hareket etmeye başladığını gördüm ve torunumu servisten almak üzere beklemeye başladım. Ardından servisin evime yakın bir yerde durduğunu fark ettim ve evim de yakın olduğundan, aracın tamir edilememesi durumunda torunumu almak amacıyla servise doğru yürüyerek gittim. Servisin yanına gittiğimde servis aracının tamir edilmiş olduğunu ve tekrar hareket etmek üzere olduğunu fark ettim. Ev de yakın olduğundan servis şoförüne servisle birlikte eve kadar gitmeyi teklif ettim şoför de kabul etti. Ardından servisle ilerlediğimiz esnada yolun sıkışık olduğu bir yerde kaldırım olmasına rağmen yolun ortasında yürüyen bir kişi olduğunu fark ettim. Servis şoförü önce yoldan çekilmesi için korna çaldı ancak oralı olmayarak yolun ortasından yürümeye devam etti ve bir elini beline atarak bir elini de yukarıda sallayarak umrumda değil şeklinde tavır sergiledi. Akabinde yaklaşık 15 metre kadar daha bu şekilde ilerledik ve servis içerisindeki çocuklar da yolda uzun süre kaldıklarından huzursuzlanmaya ve ağlamaya başladılar. Ben de servis şoförüne amcayı kenarı almak amacıyla kapıyı açmasını istedim. Ardından servisten inerek olay neticesinde Fahri Bölge'ye 'Ne yapıyorsun' diye sordum. Ardından Fahri Bölge'yi kucaklayarak yolun kenarına taşıdım ve bıraktığım esnada dengesini kaybetti ve kaldırımın kenarına doğru yığıldı. Benim amacım Fahri Bölge'yi yolun kenarına bırakmaktı kesinlikle itmek düşürmek veya yaralamak gibi bir amacım yoktu" dedi.

'PİŞMANIM VE VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM'

Abdullah A., ifadesinin devamında, "Fahri Bölge yere yığılınca bir şeyi olup olmadığını kontrol etmek istedim ve yerden kaldırarak doğrulttum. Ardından birşeyi olup olmadığını sorduğumda bana 'Bir şeyim yok' der gibi baktı. O esnada da torunum servisten inmeye çalışınca Fahri Bölge'ye 'Torunumu bırakıp geliyorum' diyerek servise bindim ve torunumu eve götürdüm. Geri döndüğümde kişinin başında çevreden birkaç kişi bekliyordu. Ben de yakınları olabileceğini düşündüğümden ve bana birşey yapabileceklerini düşündüğümden ve polisi aradıklarını duyduğumdan bir süre karşı kaldırımda bekledim. Bu esnada polis ekipleri ve ambulans geldi. Fahri Bölge'yi alarak hastaneye götürdüler. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım ve vicdan azabı da çekiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı