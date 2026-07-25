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Kafkas Üniversitesi kampüsünde 61 türden 1690 kuşu kayıt altına alındı

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- Üniversite öğrencileri, ÜNİDES desteğiyle yürütülen kuş gözlem projesi kapsamında kampüste bulunan 61 kuş türünü kayıt altına aldı, daha önce görülmeyen tepeli pelikan ve balabanı da tespit etti KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: "Bu güne kadar 1690 kuş gözlemleyip 61 kuş türünü kayıt altına aldık"

Kars'taki Kafkas Üniversitesi öğrencileri "Genç Gözler, Kuş Gözler" projesiyle kampüslerindeki 61 türden 1690 kuşu kayıt altına aldı.

Üniversitenin Kuş Gözlem Topluluğu tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) destekleriyle, Kuzey Doğa Derneği ortaklığında yürütülen projede öğrenciler, kuş gözlemciliğine ilişkin teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Gençlerin doğayla bağ kurmasını, kuş gözlemciliği konusunda bilgi ve deneyim kazanmasını ve biyolojik çeşitliliğe yönelik farkındalık geliştirmesini amaçlayan proje kapsamında kampüste düzenli gözlem çalışmaları gerçekleştirildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban'ın rehberliğinde yürütülen çalışmalarda katılımcılar, 61 farklı kuş türüne ait toplam 1690 bireyi kayıt altına aldı.

Çoban, AA muhabirine, projenin başarılı şekilde tamamlandığını, 25 kişiyle başlanan gözlem çalışmasında 11 kişinin düzenli katılımıyla son noktayı koyduklarını söyledi.

Üniversitedeki çalışmanını önemini anlatan Çoban, "Çalışmaya başladığımızda kampüste 179 tür tanımlanmıştı, biz bu çalışmayla 2 türü daha tanımladık bunlardan bir tanesi tepeli pelikan diğeri ise balaban. Bu çalışma aslında Kafkas Üniversitesi kampüsünün ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Bu güne kadar 1690 kuş gözlemleyip 61 kuş türünü kayıt altına aldık." diye konuştu.

"Kuşları tanımak beni mutlu etti"

Kuş gözlemine katılan Baran Sinem Ekinci de kuşları tanımanın kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Çocukluğumdan beri kuşlarla iyi bir ilişkim var, onları tanımak istedim ve bu etkinliğe katıldım. Kuşları tanımak beni mutlu etti." dedi.

Eren Ilgaz Baştuğ da kampüste daha önce görülmemiş 2 türü de gözlemlediklerini dile getirerek, "Amacımız insanların doğaya olan farkındalığı arttırmak ve çevremizde sürekli var olan ama fark etmediğimiz çok güzel türler konusunda farkındalık kazandırmaktı, bunda da başarılı olduk. Katılımcılar proje kapsamı dışında da gözlem yapmaya başladılar. Birlikte gözlem yapmanın faydasını gördük birimizin kaçırdığını diğerimiz görebiliyor doğada birlikte birşeyler yapmak bizleri de rahatlattı." ifadesini kullandı.

Katılımcılardan Mine Şimşek ise doğadaki canlılar konusunda daha duyarlı olduklarını yüzlerce kuşu da gözlemlediklerini söyledi.

Kaynak: AA
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