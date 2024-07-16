Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölüm Başkanı Traktör Kazasında Ağır Yaralandı
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Kırpık'ın durumu ciddiyetini koruyor.
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Mehmet Ali Kırpık yönetimindeki 36 ABD 952 plakalı traktör Yusufizzettin köyünde devrildi.
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Kırpık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.