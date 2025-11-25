Haberler

Kafede Silahlı Şaka: Kız Kardeşin Başına Tabanca Dayandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir genç, kız kardeşine şaka yapmak isterken tabancayı başına dayadı. Olay sonrası gözaltına alınan Murat Ö., tabancanın kuru sıkı olduğunu iddia etti.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir kafede kız kardeşi Eylül Ö.'nün (18) başına tabancayı dayayarak şaka yaptığını öne süren Murat Ö. (20) gözaltına alındı.

Olay, Girne Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Murat Ö., üzerinde taşıdığı tabancayı yanındaki kız kardeşi Eylül Ö'nün başına dayadı. O anlar, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli Murat Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı. Murat Ö., emniyetteki ilk ifadesinde, kız kardeşine şaka yaptığını, tabancanın kuru sıkı olduğunu ve kendisine ait olmadığını öne sürdü. Eylül Ö. ise ağabeyinden şikayetçi olmadı. Murat Ö.'nün emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
