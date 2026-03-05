Haberler

15 yaşındaki çocuk, hırsızlık yaptığı kafede yakalandı; O anlar kamerada

15 yaşındaki çocuk, hırsızlık yaptığı kafede yakalandı; O anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de bir kafeye 6 gün boyunca girip çıkan 15 yaşındaki A.B., iş yeri sahibi tarafından yakalandı. Hırsızlık yaptığı iddia edilen genç, polise teslim edildi. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYSERİ'de 6 gündür girdiği kafede, kasadan para alıp, yemek yiyen ve televizyon izleyen A.B. (15), iş yeri sahibi tarafından yakalanıp polise teslim edildi. A.B.'nin kafeye girdiği ve televizyon izlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Birkan Sokak'taki kafe sahibi Yalçın Kaya, 5 gün önce iş yerinden yaklaşık 2 bin TL'lik hırsızlık yapılması üzerine polise başvurdu. Kaya'nın iş yerine aynı hırsız çeşitli zamanlarda girmeye devam etti. Bunun üzerine saat 01.00 sıralarında, iş yerinde bekleyen Yalçın Kaya, kafeye giren A.B.'yi suçüstü yakaladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.B., ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

'GELİYOR, YİYİP, İÇİYOR YATIYOR'

Kafe sahibi Yalçın Kaya, "Bu 6'ncı gün. 6 gündür üst üste giriyor. 2 kere şikayetçi oldum. Polislerden rica ettim. İlk gün kasayı boşaltmış. Yukarıda yatmış. Isıtıcıyı açmış. İkinci günden sonra kasaya para bırakmadım zaten. Ondan sonra da her gün giriyor. Yiyip içiyor, yatıyor. Öğlene doğru gidiyor. Yurtta kalıyormuş zaten. Zararımız fazla yok. 2 bine yakın var. Kasada bıraktığım bozuk parayı almış gitmiş. Çeşitli saatlerde geliyor. Ne zaman denk gelirse. Dün geldiğinde televizyon izlemiş. Bugün dükkanı kapattıktan sonra oturdum üst katta, kendim bekledim. Gelince de yakaladım. Polislere teslim ettim" dedi.

KAFEDE TELEVİZYON İZLEDİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan A.B.'nin kafeye girdiği ve televizyon izlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.B.'nin çeşitli zamanlarda kafe kapandıktan sonra iş yerine girdiği, televizyon izlediği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
ABD basını: İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı

"İranlı Kürt milisler İran'ın kuzeybatısında kara saldırısı başlattı"
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi

Akaryakıta zamda yeni sisteme geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede

Sınır komşusu yangın yeri! O keyfini hiç bozmadı
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor

İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede

Sınır komşusu yangın yeri! O keyfini hiç bozmadı
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok

Görüntüler yayınlandı: İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok