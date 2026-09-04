KAEÜ, uluslararası üniversiteler sıralamasında yükseliş kaydetti

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) uluslararası bağımsız sıralama kuruluşu tarafından yapılan araştırmada Türkiye'de en fazla yükseliş sağlayan üniversite olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, uluslararası bağımsız sıralama kuruluşu AD Scientific Index'in sonuçları açıklandı.

221 ülkeden 25 bin 441 kurumu ve 2 milyon 638 bin 703 bilim insanını kapsayan bir sıralama olduğu aktarılan açıklamada, KAEÜ Türkiye'nin öne çıkan üniversiteleri arasında yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, KAEÜ'nün son iki yılda dünya sıralamasında 6 bin 209'uncu sıradan 3 bin 602'nci sıraya yükseldiği ve iki yıllık dönemde 2 bin 607 basamaklık yükselişle ilk sırada yer aldığı ifade edildi.

KAEÜ'nün bu yükselişinde akademik çalışmalarının etkili olduğu vurgulanan açıklamada, üniversitenin bilimsel yayın, araştırma, proje, akademik iş birlikleri ve uluslararasılaşma alanlarında ortaya koyacağı performansın küresel sıralamalardaki konumunu daha da ileri taşıyacağı bildirildi.

Kaynak: AA