Haberler

Kırşehir'de üniversite öğrencilerine kaymakamlık mesleğini anlatıldı

Kırşehir'de üniversite öğrencilerine kaymakamlık mesleğini anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri, kaymakamlık mesleği hakkında bilgi edinmek ve kariyer planlaması yapmak üzere düzenlenen seminerde bir araya geldi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencileri kaymakamlık mesleği hakkında bilgi aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle, KAEÜ Uluslararası İlişkiler ve Medeniyet Araştırmaları Topluluğu tarafından "Kariyer, Motivasyon ve Girişimcilik" semineri gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan, KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öretim Üyesi ve topluluğun akademik danışmanı Prof. Dr. Nur Çetin, öğrencilerin mesleki gelişimleri, kariyer ve motivasyonlarını güçlendirmeleri için bu tür etkinliklerin önemine değindi.

Çetin, kamu yönetimi ve akademik bakış açılarıyla yapılan değerlendirmelerin öğrencilerin kariyer hedeflerini daha bilinçli şekilde belirlemelerine katkı sunduğunu ifade etti.

Seminerde, Mucur Kaymakamı Emre Yeşilbaş da kariyer planlaması, kişisel motivasyonun mesleki başarıya etkisi ve girişimcilik anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Bireysel farkındalık, hedef belirleme, kişisel gelişim konularında da öğrencilerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini aktaran Yeşilbaş, kamusal alan veya özel sektör fark etmeksizin öncelikli hedeflerinin "iyi insan olmak" olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı başladı

Milyonların gözünü diktiği süreçte, 3. toplantı başladı
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Sosyal medyada gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var

Gündem olan öğretmen: Bakan Tekin'i etiketleyen bile var
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

32 yaşında kramponları astı
Serdal Adalı, derbiye gidemiyor! İşte nedeni

Derbiye gidemiyor! İşte nedeni
İlaçlama sonrası eve giren aile, hastanelik oldu

5 kişilik aile, hastanelik oldu! O şüphe ekipleri harekete geçirdi