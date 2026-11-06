Kaduna'nın Akwando köyünde silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 20 kişi kaçırıldı

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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi kaçırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişiler Kaduna eyaletindeki Akwando köyünde saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi kaçırıldı.

Bölgedeki polis yetkilileri, buraya güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kaçırılanları bulmak için çalışma başlatıldığını belirtti.

Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA