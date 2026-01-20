Haberler

Osmaniye'de turp işçileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Osmaniye'de turp işçileri, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp yıkayan işçiler, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları oyladı. Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turp yıkayan işçiler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Hasat edilen turpları Savrun Çayı'nda yıkayan işçiler, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

İşçilerden Döne Köse, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu", "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Taurat Hossain'in "Kaos", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen" karelerini tercih eden Köse, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğraflarını oyladı.

İşçilerden Şirin Cinkara da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili" fotoğraflarını tercih eden Cinkara, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat"ta ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" fotoğraflarına oy verdi.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
500

