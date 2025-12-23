Haberler

Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri müdahalede bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

B.E. idaresindeki 31 ARN 937 plakalı otomobil, Kadirli- Osmaniye kara yolu Tatarlı köyü kavşağında C.B'nin kullandığı 80 LP 814 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Babur, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel
