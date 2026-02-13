Haberler

Osmaniye'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerini su bastı

Osmaniye'de sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerini su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan hastaları kurtardı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, tarım arazilerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 'sarı kod' uyarısı verdiği Kadirli ilçesinde, gece saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Aydınlar, Kerimli ve Azaplı köylerinde dereler taştı. Bazı yolları, evleri, iş yerlerini ve tarım arazilerini su bastı. Yağış nedeniyle Savrun Barajı ve Savrun Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Evlerinde mahsur kalan bazı hastalar, itfaiye tarafından alınıp sedyeyle ambulanslara taşındı. Yağışın etkisini yitirmesinin ardından belediye, Ceyhan Sağ Sahil Sulama Birliği ve Devlet Su İşleri ekipleri, suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Gördüğü manzarayı 'Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor' notuyla paylaştı

"Eşim beni görünce bu kadar sevinmiyor" diyerek video çekip sitem etti
Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek

Görüntü bu sabah kaydedildi: İzlerken boğazınız düğümlenecek
Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı, cansız bedenler güçlükle çıkarıldı

Cenaze yolunda feci kaza! Tıra ok gibi saplandı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı

Polis kapıları tek tek çalıp, sapkınları evinden böyle aldı
Onlyfans operasyonuna karışanların isimler belli oldu! Tam 25 kişi

Skandala karışan isimler belli oldu! İşte isim isim 25 kişilik liste
Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı

Profesöre bak sen! Kamerayı görünce tek bir söz söyleyip saldırdı