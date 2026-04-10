Osmaniye'de içinde 2 kişinin öldüğü otomobilin sele kapıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen sel olayında, bir otomobilin sele kapılması sonucu Hüseyin Kul ve Fatih Ambarcıoğlu hayatını kaybetti. O anların cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.
Kadirli ilçesinde 7 Nisan günü saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından kent merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde sele kapılan otomobildeki Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu (66), hayatını kaybetti. İki kişinin öldüğü otomobilin, sele kapıldığı anların cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.