Osmaniye'de içinde 2 kişinin öldüğü otomobilin sele kapıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu'nun (66) hayatını kaybettiği otomobilin sele kapıldığı anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Kadirli ilçesinde 7 Nisan günü saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak yağışın ardından kent merkezinden geçen Bülbül Deresi taştı. Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü önünde sele kapılan otomobildeki Hüseyin Kul (69) ile Fatih Ambarcıoğlu (66), hayatını kaybetti. İki kişinin öldüğü otomobilin, sele kapıldığı anların cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği ve bir süre sonra gözden kaybolduğu anlar yer aldı.

