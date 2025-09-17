Kadirli'de İlköğretim Haftası Kutlandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen törenle kutlandı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız tarafından Kaymakamlık binası bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Şehit Suat Topçu İlkokulu'nda devam eden törende konuşan Tapsız, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.
Tören, öğrencilerin şiir okuması, skeç ve halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Menderes Özat - Güncel