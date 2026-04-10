Kadirli'de heyelan; 1 otomobil zarar gördü
Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde, devam eden sağanak yağışların ardından Kızyusuflu Köyü ile Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi arasında heyelan meydana geldi. Olayda bir otomobil zarar gördü, ancak şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.
Kadirli'de günlerdir devam eden sağanak yağışın ardından Kızyusuflu Köyü ile Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi arasındaki yolda heyelan meydana geldi. Bir otomobil heyelanda zarar gördü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Osmaniye Özel İdaresi heyelan yaşanan yolda çalışmalara başladı.
Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı