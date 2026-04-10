Kadirli'de heyelan; 1 otomobil zarar gördü

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde heyelan meydana geldi.

Kadirli'de günlerdir devam eden sağanak yağışın ardından Kızyusuflu Köyü ile Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi arasındaki yolda heyelan meydana geldi. Bir otomobil heyelanda zarar gördü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Osmaniye Özel İdaresi heyelan yaşanan yolda çalışmalara başladı.

Haber-Kamera: Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ,(Osmaniye),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı