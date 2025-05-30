Kadirli'de Çocuklara Yönelik Eğlenceli Etkinlikler Düzenlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında çocuklara yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Gençoğlu Camisi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, ilkokul ve ortaokul öğrencileri geleneksel oyunlar oynadı, yarışmalara katıldı.

İlçe Müftüsü Yakup Etik, gazetecilere, camide Kur'an-ı Kerim öğretmenin yanı sıra çocuklar için eğlenceli etkinlikler yaptıklarını belirtti.

Proje kapsamında düzenlenen programla çocukların camide güzel vakit geçirdiğini anlatan Etik, "Proje kapsamında öğrencilerimizi bir araya getirerek çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirmelerine özen gösteriyoruz. Geleneksel oyunlarla öğrencilerimizin camiyle olan bağları sağlam oluyor. Bu tür sportif etkinliklerle sosyalleşiyorlar." dedi.

Gençlik Merkezi gönüllüsü Ahmet Gül de oyun ve etkinliklerle çocukları camiyle buluşturduklarını ifade etti.

Öğrencilerden Ahmet Çiğil ise camideki etkinlikte arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini belirtti.