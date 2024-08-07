Kadirli Belediyesi Cadde ve Sokaklarda Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Kadirli Belediyesince kent genelindeki cadde ve sokaklarda asfaltlama çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Turgut Özal ve Coşkunlar Caddesi'nde sıcak asfalt serim çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, bozuk ve yıpranmış yolların tespitinin tamamlandığını belirtti.

Ekiplerin bu kapsamda asfaltlama çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Olcar, "Çalışmalarımız Turgut Özal ve Coşkunlar Caddesi'nde devam ediyor. Aynı zamanda kaldırım yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları da yapıyoruz. Hava şartlarına göre yol çalışmalarına ağırlık vereceğiz." ifadelerini kullandı.