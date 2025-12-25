Kadirli Belediye Başkanı Olcar, vatandaşlarla bir araya geldi

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu.

Olcar, Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Muhtar Ali Ambarcıoğlu ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Olcar, "Hemşerilerimizle bir araya gelerek taleplerini, önerilerini ve mahallelerine dair beklentilerini dinledik. Günlük yaşamı kolaylaştıracak ihtiyaçları yerinde tespit ederek, devam eden çalışmalarımızı mahalle sakinlerimizle birlikte değerlendirdik." dedi.