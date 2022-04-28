Kadir Gecesi idrak edildi
AA - Karzan Mohammed - Güncel
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Erbilliler camiye akın etmesi Cemaatten detaylar Namaz kılınması ve duaların edilmesi ERBİL - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Irak'ın Erbil kentinde idrak edildi.
Erbilliler camiye akın etmesi
Cemaatten detaylar
Namaz kılınması ve duaların edilmesi ERBİL - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Irak'ın Erbil kentinde idrak edildi. Erbilliler, kentteki camilerde namaz kılarak dua etti.
AA / Karzan Mohammed - Güncel