Kadir Gecesi idrak edildi

Erbilliler camiye akın etmesi

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Namaz kılınması ve duaların edilmesi ERBİL - Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, Irak'ın Erbil kentinde idrak edildi. Erbilliler, kentteki camilerde namaz kılarak dua etti.