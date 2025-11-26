Kadınların Yaşam Hikayeleri Sergisi Açıldı

Nevşehir'in farklı ilçelerindeki devlet konuk evlerinde kalan kadınlar yaşamlarını konu alan sergi açtı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde Aile Sosyal ve Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğin açılışı, Nevşehir Vali Yardımcısı Kübra Karaalioğlu ve kurum yöneticileri tarafından yapıldı.

Kadınların yaşamlarını konu alan elbise, el işlemesi çantalar ve çeşitli objelerin sergilendiği etkinlikte, kadına şiddet olaylarına karşı farkındalık oluşturulması ve aile bütünlüğünün sağlamlaştırılması hedefleniyor.

Devlet konuk evlerinde misafir edilen kadınların hayat hikayelerine göre moda tasarımcılar tarafından oluşturulan ürünlerin sergisi, gün boyunca devam edecek.