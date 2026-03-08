Haberler

Aile destek merkezleri 162 bin kadının hayatına dokundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelindeki 571 aile destek merkezi aracılığıyla 162 bin kadının sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine katkıda bulunarak aile yapısını güçlendirmeye devam ediyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye genelinde 571 aile destek merkezi (ADEM) aracılığıyla geçen yıl 162 bin kadının sosyal, kültürel, kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulundu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, "güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye" ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ADEM'lerde halk eğitim merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından kadınlara yönelik bölgenin ihtiyaç ve taleplerine göre çeşitli mesleki kurslar düzenleniyor.

Merkezlerdeki "sosyal", "kültürel", "mesleki" ve "sportif" olmak üzere 4 başlıkta düzenlenen ücretsiz kurs ve faaliyetler, kadınların mesleki beceriler kazanmalarının yanı sıra sosyalleşmelerine, özgüvenlerini artırmalarına ve toplumsal hayata daha aktif katılmalarına da imkan tanıyor.

El sanatları, dikiş-nakış, giyim üretim teknolojileri, takı tasarımı, aile içi iletişim, bebek bakımı, bağlama, gitar, aşçılık, pastacılık, kuaförlük eğitimi yanı sıra sportif faaliyetler gibi farklı alanlarda açılan kurslara katılan kadınlar, ürettikleri ürünleri belirli aralıklarla düzenlenen kermeslerde satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Öte yandan bu merkezlerde seminer, konferans, kermes, fuar, gezi, piknik organizasyonları, tiyatro, sinema, film gösterimi ve sağlık taraması da gerçekleştiriliyor.

Çocuklar için kreş ve oyun odaları da hizmet veriyor

Daha fazla kadının kurs ve faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla ADEM'lerde 0 ile 6 yaş arası çocuklara yönelik kreş ve oyun odaları da hizmet veriyor. Böylece küçük çocuğu bulunan kadınların eğitimlere erişimi kolaylaştırılıyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde faaliyette olan 571 ADEM'den 162 bin kadın yararlandı.

Kursiyerlerin sosyal, kültürel, kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması ve iş gücüne katılımlarının sağlanması amacıyla merkezlerin ihtiyaçlar doğrultusunda ülke geneline yaygınlaştırılmasına devam ediliyor.

Kurs ve faaliyetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını ADEM'ler üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Savaş ABD'yi fena vurdu! 2 bakan arasındaki gerilim kameralara yansıdı

Savaş ABD'yi fena vurdu! Gerilim kameralara saniye saniye yansıdı