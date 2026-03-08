Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kadınların imzası her yerde. Kültürden sanata, bilimden turizme kadar pek çok alanda ortaya koydukları katkı, toplumumuzun gelişimine ve ortak geleceğimize yön veren güçlü değerlerdendir." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kadınların imzası her yerde. Kültürden sanata, bilimden turizme kadar pek çok alanda ortaya koydukları katkı, toplumumuzun gelişimine ve ortak geleceğimize yön veren güçlü değerlerdendir. Kadınların hak ettikleri imkanlara sahip olduğu, emeklerinin karşılık bulduğu ve hayatın her alanında güçlü biçimde var olduğu bir Türkiye hedefi hepimizin ortak sorumluluğudur. Hayatın her alanında emeği, üretimi ve başarılarıyla ülkemizin kalkınmasına güç katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."