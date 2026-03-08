Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınların toplumun gelişimine katkılarına vurgu yaptı ve kadınların hak ettikleri imkanlara sahip olmaları gerektiğini belirtti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kadınların imzası her yerde. Kültürden sanata, bilimden turizme kadar pek çok alanda ortaya koydukları katkı, toplumumuzun gelişimine ve ortak geleceğimize yön veren güçlü değerlerdendir." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kadınların imzası her yerde. Kültürden sanata, bilimden turizme kadar pek çok alanda ortaya koydukları katkı, toplumumuzun gelişimine ve ortak geleceğimize yön veren güçlü değerlerdendir. Kadınların hak ettikleri imkanlara sahip olduğu, emeklerinin karşılık bulduğu ve hayatın her alanında güçlü biçimde var olduğu bir Türkiye hedefi hepimizin ortak sorumluluğudur. Hayatın her alanında emeği, üretimi ve başarılarıyla ülkemizin kalkınmasına güç katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...

Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor

Cimrilere inat yazıyı kaldırmıyor, gören bir daha bakıyor
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Savaş ABD'yi fena vurdu! 2 bakan arasındaki gerilim kameralara yansıdı

Savaş ABD'yi fena vurdu! Gerilim kameralara saniye saniye yansıdı