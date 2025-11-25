Haberler

Kadınların Güçlenmesi İçin Eğitim ve Dayanışma Vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınların Güçlendirilmesi Girişimi Derneği Başkanı Fulya Pınar Özcan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, kadınların güçlenmesi için çeşitli eğitici faaliyetler ve dayanışma ağları oluşturduklarını belirtti.

Kadınların Güçlendirilmesi Girişimi Derneği (IFWE) Başkanı Fulya Pınar Özcan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Özcan, yazılı açıklamasında, kadınların korunmaya değil, güçlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Dernek olarak bu alanda var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Özcan, fabrikalarda, atölyelerde ve sendikalarda kadınların sesini yükseltebilmesi, şiddet ve tacizi önlemek için eğitimler düzenlediklerini, dayanışma ağları ve güvenli mekanizmalar kurduklarını aktardı.

Özcan, "Biz emeğin olduğu her yerde kadınların sesini yükseltmeye, güvenli işyerleri kurmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Uçakta panik: Gizemli koku rotayı değiştirdi, 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Havalimanına iner inmez can havliyle uçağı terk ettiler
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.