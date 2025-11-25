Kadınların Güçlenmesi İçin Eğitim ve Dayanışma Vurgusu

Kadınların Güçlendirilmesi Girişimi Derneği (IFWE) Başkanı Fulya Pınar Özcan, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Özcan, yazılı açıklamasında, kadınların korunmaya değil, güçlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Dernek olarak bu alanda var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Özcan, fabrikalarda, atölyelerde ve sendikalarda kadınların sesini yükseltebilmesi, şiddet ve tacizi önlemek için eğitimler düzenlediklerini, dayanışma ağları ve güvenli mekanizmalar kurduklarını aktardı.

Özcan, "Biz emeğin olduğu her yerde kadınların sesini yükseltmeye, güvenli işyerleri kurmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.