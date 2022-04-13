Kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı - Haberler

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Kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KADINLARIN gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan Pakistan uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (DHA) - KADINLARIN gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan Pakistan uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekip, sosyal medyada paylaşan Pakistan uyruklu Zafer Waseem Gaziosmanpaşa'da, Umair Malik ise Küçükçekmece'de polis ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kadınların gizlice videosunu çeken iki şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, İstanbul, Pakistan, Güncel, Haberler

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